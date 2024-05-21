Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turizm kentlerinde kıyılarla ilgili yaşanan sorunlar için ihbar hattı kuracaklarını açıkladı.

Kaçak yapıların yıkılacağını belirten Özhaseki, "Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımız ile konuştuk, halk plajları açacaklar. Tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MUÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek" diye konuştu.

"YAZ BOYUNCA HERKES ŞAHİT OLACAK"

Özhaseki, "Vatandaş diyecek ki ‘bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor’. Kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Bunun temel prensiplerini, altyapısını 15-20 gün içinde oluşturalım, sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak" dedi.

"DENİZLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Özhaseki, yatları denetim altına alacak mapa şamandıra sistemini başlatacaklarını da duyurdu. Özhaseki, “Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de mapa şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatları kayıt altına alacağız. Belirlenen ücreti ödeyecekler, atıklarını yanına getirdiğimiz atık gemisine verecekler. Denize atıklarını boşaltamayacak" şeklinde konuştu.