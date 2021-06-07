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Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında; 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz." dedi

Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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