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Bakan Pakdemirli: Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa İHA kullanan ülke olduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl orman yangınlarıyla mücadelede ilk defa insansız hava aracı (İHA) kullandıklarını belirterek, "2021 yılında da 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz. Yangınlarla mücadelede 2020 yılında ilkleri gerçekleşirdik. Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa İHA kullanan ülke olduk. Böylelikle 234 yangını İHA ile tespit ettik" dedi. Pakdemirli, 2019'da oduna dayalı ürünlerin dış ticaretinde 479 milyon dolar, 2020 yılında ise 560 milyon dolar cari fazla verildiğini, 2021 hedefinin ise 700 milyon dolar olduğunu dile getirdi

Bakan Pakdemirli: Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa İHA kullanan ülke olduk
AA

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ve "ormancılığın gelişimine katkı sağlayanlar"ın ödüllendirildiği "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturup orman varlığını 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardıklarını, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldığını ve orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Pakdemirli, 2023 yılı hedefinin orman varlığını ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak ve ülke bazında ulusal orman envanterini tamamlayıp yayımlamak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyasının dünyaya örnek olacak çok büyük bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştüğünü ve 2020 yılında uluslararası kimliğe kavuştuğunu bildiren Pakdemirli, her akşam yaptığı çalışmaların muhasebesini gerçekleştirdiğini ve en rahat yattığı gecenin "Geleceğe Nefes" kampanyası olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bundan yıllar sonra da konuşulacak bir başarı. Öyle bir başarı ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği destekle Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilerek her yıl tekrar edecek. Bu, orman teşkilatımıza büyük sorumluluk getiriyor. Her sene çıtayı daha yukarıya taşımamız lazım. İnşallah bundan sonra da her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yine aziz milletimizin katılım ve desteğiyle dünyaya hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bütün canlılar için nefes olmaya devam edecek."

Pakdemirli, gelir getirici tür ağaçlandırması yaptıklarını, badem, ceviz, dut, kestane, fıstıkçamı, zeytin gibi gelir getirici türlerde toplamda 5 bin 440 köyde 18 milyon 530 bin fidan diktiklerini söyledi.

"YANGINLARLA MÜCADELEDE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Pakdemirli, 22,9 milyon hektar orman varlığının 12,5 milyon hektarının yangına hassas bölgelerde yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yangınlarla mücadelede 2020 yılında ilkleri gerçekleşirdik. Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa İHA kullanan ülke olduk. Böylelikle 234 yangını İHA ile tespit ettik. Bu bize, neresinden bakarsanız en azından 2-3 dakika avantaj sağladı. Kulelerle sadece duman görülüyor, İHA'larla ateşin çıktığı noktayı tespit etme imkanı oluyor. Ayrıca 15 ton su kapasiteli Mi-26 tipi helikopteri, yani dünyanın en büyük orman yangın söndürme helikopterini kullandık. 12 ton su kapasiteli 2 amfibik uçak ve termal droneların ilk defa kullanımını gerçekleştirdik. 2021 yılında da 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye, Akdeniz ülkelerinin arasında yangın adedi ve yangın başına düşen yanan orman alanları sıralamasındaki başarısıyla birinci sırada yer almıştır. Tüm dünya ormanlarının bir zenginlik olduğu bilinciyle orman yangınları ile mücadelede sınırlarımızı aştık. 2020 yılı sonuna kadar 10 ülkedeki 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerimizle yardım ettik. 16 ülkeden 226 teknik personele Antalya Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'mizde eğitim verdik."

Bu yıl da yangın sezonunun yaklaştığına işaret eden Pakdemirli, kendisinin de yine orman personeliyle sahada olacağını bildirdi.

Pakdemirli, orman personelinin insan üstü çabayla çalıştığına işaret ederek, "Geçen yıl 3 bine yakın yangının yanı sıra 8 tane çok büyük yangın tehlikesi atlattık. Ormancı kardeşlerim yangın sönmeden uyumuyor. Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurumuz. Aynı seviyede saygıyla orman teşkilatımıza bakıyor olmamız lazım. Orman teşkilatımız bu saygıyı hak ediyor." dedi.

"ODUNA DAYALI ÜRÜNLERDE CARİ FAZLA VERİLDİ"

Odun ham maddesi sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalarla ülkenin ilk kez 2018'de bu alandaki cari açığı sıfırladığına dikkati çeken Pakdemirli, 2019'da oduna dayalı ürünlerin dış ticaretinde 479 milyon dolar, 2020 yılında ise 560 milyon dolar cari fazla verildiğini, 2021 hedefinin ise 700 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Pakdemirli, 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini 2020'de 825 bin tona çıkardıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylelikle ülkemiz ekonomisine 6 milyar lira, orman köylümüze ise 800 milyon lira katkı sağlandı. Pandemi ile turizme yeni bir alternatif olan ekoturizm konusunda çalışmalar yaptık. 2020'de 28 ekoturizm yönetim planlaması yaparak, ülkemiz ekonomisine 50 milyon lira katkı sağladık. 2023'e kadar ise 60 ekoturizm alanını hizmete sunmayı hedefliyoruz. Arıcılarımızı ve bal üretimimizi desteklemek adına 76 bin 198 hektar alanda, 590 bal ormanını arıcıların kullanımına sunduk. Bugün itibarıyla 8 milyon kovandan 110 bin ton bal üretimi gerçekleştirilmektedir."

Bu çalışmaların, OGM personelinin fedakar ve cansiperane mücadele ruhunun ve vatan toprağını koruma anlayışının bir ürünü olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bu uğurda tam 118 vatan evladını, 118 kardeşimizi yangınlarda şehit verdik. Bu vesileyle her birine bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemiz, tarım-orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"MESİRE YERLERİNDEN ÜLKE EKONOMİSİNE 2 MİLYAR LİRALIK KATKI"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını ve 2023 yılı hedeflerinin ise 7 milyar fidan dikmek olduğunu dile getirdi.

Son dönemde çok tercih edilen ekoturizm alanında da çalışmalar yapıldığını belirten Karacabey, "2023'te 60 ekoturizm rotası ile bu alanda söz sahibi bir ülke olacağız ve vatandaşımızı daha çok doğa ile buluşturacağız. Ayrıca 1583 adete ulaşan mesire yeri sayısıyla ülkemiz ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlanmaktadır." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, orman köylülerinin sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmeleri ve bulundukları yerde kalıcı olmaları için orman köylüsünün gelirinin artırılmasının şart olduğunu ifade etti.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarını överek, bu çalışmaların gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını söyledi.

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