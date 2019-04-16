Türkiye ve Belarus arasında bir çok alanda işbirliklerini içeren protokol imzalandı. JW Marriot Hotel’de gerçekleşen imza törenine; Belarus Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Ulahoviç, Türkiye - Belarus İş Komseyi Eş Başkanı Dmitri Diçkovski, Türkiye - Belarus İş Komseyi Eş Başkanı Ali Rıza Arslan ve çok sayıda iş insanı katıldı. Forum kapsamında, Belarus'un yatırımcılara sunduğu olanaklar, kamu ve özel sektör işbirlikleri, Kamu özel sektör işbirliği alanında Türkiye'nin deneyimleri, ve Türkiye Belarus işbirliğinde Ticaret Borsasının rolü ile sunduğu avantajlar konuşulacak.

"Türkiye her geçen gün Avrupa’nın ekonomik ve demografik ağırlık merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir"

İmza töreni öncesi konuşan Bakan Pakdemirli, iş birliği protokolünün içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Dünya’nın 17. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisidir. Türkiye ekonomisi, çevresindeki ülkelerde yaşanan iç savaş ve belirsizlikler ile küresel durgunluk durumlarında dahi AB üyesi ülkelerin ortalamasından daha iyi bir performans sergileyerek büyümesini devam ettirebilmiştir. Bu çerçevede, Türkiye; krizlere sahne olan 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüş ve 3,5 milyondan fazla mülteciye de ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Kısaca, Türkiye her geçen gün Avrupa’nın ekonomik ve demografik ağırlık merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HEDEFİ BELİRLEDİ: HEDEF BİR MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ"



Belarus ile gerçekleştirilen ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret, son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel ekonomik krizlerin etkisiyle 2014 ve 2015 yıllarında düşüş eğilimine girmiş ancak; iki ülke arasındaki köklü dostluk ve işbirliği sayesinde 2016 yılından bu yana istikrarlı olarak artış kaydetmiştir. 2018 yılında ülkemizin Belarus’a ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 439 milyon Dolar, ithalatımız ise yüzde 5,6 artarak 193 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 4,6 artarak 632 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu denli derin olduğu düşünüldüğünde, söz konusu ticaret hacminin beklentilerimizin altında kaldığını belirtmek isterim. Cumhurbaşkanlarımız hedefi belirledi: Hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi. Bu hedefe ulaşmak için hem mevcut potansiyelimiz arttırmamız hem de yeni işbirliği alanları belirlememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu noktada, siz iş dünyasına da önemli görevler düşmektedir. İkili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasında, özel sektörler arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"KUZEY-GÜNEYuzey-Güney” ulaşım koridorunu geliştirerek Viking Güzergahını Türkiye'ye uzatalım"

Türkiye'nin Asya-Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarının kesişim noktasında olması dolasıyla sahip olduğu lojistik avantajın yanında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nin da mevcut olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Türkiye; Avrupa, Asya, Ortadoğu, Afrika pazarlarına açılmak isteyen Belarus firmaları için bir kapı niteliğindedir. Bunun yanında Belarus’un 1.9 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasıla, 877 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip Avrasya Ekonomik Topluluğu pazarına açılmak isteyen Türk firmalarımız için de bir kapı niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapıları birbirine bir köprü ile bağlayalım. Nehir, deniz ve kara taşımacılığı ile bu kapıları birbirine bağlayan köprüleri çeşitlendirelim. “Kuzey-Güney” ulaşım koridorunu geliştirerek Viking Güzergahını Türkiye ye uzatalım.Bu fırsatları sadece Türkiye ile Belarus arasında değil; birlikte üçüncü ülkelere yönelik olarak da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu noktada; mineral yakıtlar-yağlar, ilaçlar, boyalar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, inşaat malzemeleri, otomobil ana ve yan sanayi, iş makineleri sanayi, orman ürünleri sanayi sektörlerinde ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırım potansiyeli bulunduğunun altını çizmek isterim. KEK Protokolü kapsamında Türkiye ve Belarus arasında, ikili ticarette potansiyel barındıran ürün gruplarının tespit edilerek ticaretinin önündeki engellerin kaldırılabilmesini teminen bir Ticaret Çalışma Grubu kurulduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"KOBİ kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesini de çok önemsiyoruz"

Karşılıklı yatırımların Türkiye ile Belarus arasında kalıcı bir ekonomik işbirliği kurulması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Pakdemirli, "Başta Telekom alanı olmak üzere Belarus’taki toplam yatırım tutarımızın yaklaşık 1,3 milyar dolar olduğu bilinmektedir. Ülkemizin Belarus’taki yatırımlarını artırmak bizim de hedefimizdir. Bunu sağlamak amacıyla, işadamları arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılmasında büyük fayda görüyorum. İş Forumları ve düzenli gerçekleştirilecek iş konseyi toplantıları bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle, Karma Ekonomik Komisyon protokolü kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye-Belarus Yatırım Forumu’nun ikincisinin 2020 yılı içinde Minsk’te gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalara başlanacağını da ifade etmek isterim. KOBİ’ler, Türkiye’de de Belarus’ta da ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu noktada, iki ülke KOBİ kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesini de çok önemsiyoruz" dedi.

TÜRKİYE BELARUS BİRLİKTE İŞ MAKİNESİ ÜRETECEK



Belarus ile bir çok alanda iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Pakdemirli, "Dün Kırıkkale de Belarus ve Azerbaycan ortak sermayesi ile kurulan traktör fabrikasını birlikte ziyaret ettik. Bu tarz yatırımlar bizleri gururlandırmakta, dostluk ilişkilerimizi pekiştirmektedir. Ayrıca Belarus firmalarının, Türk firmaları ile birlikte Türkiye’de biçerdöver, kar küreme makinesi, traktör üretim tesisleri kuracak olması, bu alanda yürüttüğümüz ortak çalışmaların en somut sonuçlarıdır. Umuyorum ki bu yatırımlar, iş insanlarımızın önünde başarılı örnekler teşkil ederek, diğer Belarus firmalarının da ülkemizde yeni yatırımlar gerçekleştirmesine vesile olur. Diğer taraftan, Türk firmaları Belarus’ta önemli projeleri başarıyla gerçekleştirmekte ve Belarus’un eşsiz mimarisine ve doğal güzelliklerine değer katmaktadırlar.Bu noktada, ikili işbirliğimizin bir diğer önemli alanına, müteahhitlik ilişkilerine değinmek istiyorum. Müteahhitlik ilişkilerimiz de ticaret ve yatırım ilişkilerimiz gibi olması gerekenin çok altındadır. Hangi ülkede olursa olsun, üstlendikleri her projeyi en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayan Türk müteahhitleri dünyada bir marka haline gelmiştir.Şunu gururla ifade etmek isterim ki; 2018 yılı dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde, Türkiye 46 firma ile 2. sırada yer almıştır. Belarus’ta 927 milyon Dolarlık üstlenilen proje bedelinin en kısa zamanda artacağından ve müteahhitlerimizin de Belarus ekonomisine önemli katkılar sunacağından eminim.Önümüzdeki dönemde Türk firmalarımızın Belarus’ta yapılacak her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.



İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin bir diğer önemli bölümünü turizm alanındaki iş birliklerinin oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, "Önemli yönlerinden bir diğeri ise turizm alanındaki işbirliğimizdir. Ülkemizin Belarus vatandaşları için en önemli turizm adreslerinden biri olmasından büyük mutluluk duymaktayım.Turizm, ülkeleri ve kültürleri birbirine yaklaştıran en önemli unsurlardandır. Bu sayede halklarımız yakınlaşıyor, aileler dahi kuruluyor. Turizm, kültürler arası bir kaynaşmanın oluşmasına da imkan sağlamaktadır. Farklı kültürler arasında bu kaynaşma da, ülkeler arası diyaloğa ve işbirliğine kapı aralamaktadır. Böylece, birbirimizi daha iyi tanıyacağız, birbirimizi daha iyi öğreneceğiz.Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 245.254 Belarus vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir.Türk misafirperverliğinin güzel bir göstergesi olarak bugün Minsk-İstanbul uçuş hattında artık yer bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir.Bu çerçevede geçtiğimiz ay ülkelerimiz arasındaki uçuş frekansı sayısını 12’ye çıkarmış olmamız gurur vericidir. Bu gelişme Belarus’un turizm açılım stratejisi hedeflerine hizmet etmesinin yanında, işadamlarının temaslarını kolaylaştıracak ve ekonomik ilişkilerin önünü daha da açacaktır" diye konuştu.