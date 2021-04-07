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Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 51'i çiftçilere ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisan ayı itibarıyla bitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'inin çiftçilere ödendiğini belirterek "Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz. Çiftçilerin en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız vererek gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık” ifadelerini kullandı

Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 51'i çiftçilere ödendi
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan hesaplara yatırdıklarını belirten Pakdemirli, "Bu bağlamda, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar lirayı nisan ayı itibarıyla çiftçilerimize ödedik. Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde artan gübre fiyatlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık."

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