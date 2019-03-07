Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere müjdeler verdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçi ve üreticilerle ilgili ne zaman bir sorun götürseler kendisine "Bekir, üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın" şeklinde talimat verdiğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz bir değerin de ifadesi olan 120 milyar lira, yani 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçen yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektöre aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu? Tabii ki sonuna kadar hak ediyor. Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza alacak. Elektriğini ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimize 31 Aralık 2018 itibariyle, geçen yılın sonu itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Bankasından yüzde 10’la yeniden yapılandıracak.
Mazot, motorin bu hep derdimiz. Bununla ilgili inanın şartları daha da iyileştirmek için gayret ediyoruz. Orman Bakanlığı olarak mazotun bugün pompa fiyatına yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama sizlere verdiğimiz sözler vardı. Benim hesabıma göre yani toplamda tarımsal faaliyetlere harcanan mazot 6-7 milyar lira civarında. Yarıya yakınını bir şekilde destekleme içerisine aldık. Bu şartları daha da geliştirebilir miyiz, inanın tüm gayretimiz bu yöndedir."
Bakan Pakdemirli, toplantı sonunda girişimcilik eğitimleri kapsamında kurslara katılan kadın çiftçilere plaketlerini takdim etti, sertifikalarını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.