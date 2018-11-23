Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli et ithalatı ile ilgili "2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz" dedi.
Pakdemirli, tarım destek ödemelerine ilişkin "Çiftçilere 490 milyon lira tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli et ithalatı ile ilgili "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
'UCUZ ET SOSYAL SORUMLULUK'
Pakdemirli, "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.
Pakdemirli, tarım destek ödemeleri ile ilgili "Çiftçilere 490 milyon lira tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor" dedi.
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