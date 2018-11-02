Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek, tarım ve orman alanlarında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarım ve orman alanlarındaki iki bakanlığın birleşmesiyle toprak ve suyun bir arada yönetilmesinin çok doğru olduğunu söyledi. Pakdemirli, tarımda iyi planlamanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlamayı iyi yapabilirsek rekolte, ürün ekim ve dikimlerini önceden öngörebilirsek, gıda arz güvenliğini sağlamış oluruz. Şu an elimizde bilgiye dayalı çok şey var. Bakanlığımız, bugüne kadar bu işin daha iyi olması anlamında çok şey yapmış. Biz de iyi bir planlama yapabilirsek işlerimizi önemli ölçüde çözmüş olacağız. Çiftçilerimizin, enflasyon ve ülkemize yönelik finansal saldırıyla döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapıyor ve gereken desteği veriyoruz. Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı."

Tarım arazilerinin küçük olması nedeniyle ölçekle ilgili sorun yaşandığını bildiren Pakdemirli, Avrupa'da ortalama 400 dekar olan tarım arazisi büyüklüklerinin, Türkiye'de 60 dekar olduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, ortalama işletme büyüklüğünün artması gerektiğine işaret ederek, toplulaştırma yanında, vatandaşların kooperatifleşmesinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, özellikle yaş meyve ve sebze gibi ürünlerin tarladan markete, oradan da evlere ulaşana kadar uğradığı kayba dikkati çekerek, "Burada yüzde 50 kayıp oluşuyor. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Zincir mağazalar, şimdilik bu işi biraz daha iyi yönetiyorlar gibi gözüküyor. Kendi söylemleriyle bu oranın onlarda yüzde 10 daha az olduğu ifade ediliyor. Bu kayıp seviyelerini ne kadar azaltırsak bu bizim için o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Ormancılık alanındaki çalışmalara da değinen Pakdemirli, "Dünya nüfusu kadar ağaç dikme hedefimiz var. Şu an için 4,5 milyar hatta 5 milyara yaklaşan bir ağaçlandırma çalışmamız var. 7 milyar ağaç dikilmesi hedefimize de ulaşacağız. Ne kadar çok ağacımız olursa o kadar çok yağış alırız." dedi.

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

Pakdemirli, 2 milyon hektar arazinin daha sulamaya açılması gerektiğini aktarırken, "Şu anda bütçe çerçevesinde senede 100 bin hektar kadar araziyi sulamaya açıyoruz. Ama bütçe dışı kaynaklarla bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Hepimizin başarısı ülkemizde sulanabilir arazilerin artmasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın önümüzdeki 5 yıllık iş planının adının "Tarımda Milli Birlik Projesi" olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu projeyi hayata geçireceksek bazı radikal kararları almamız gerekli. Güzel bir çalışma ve hazırlık yaptık. Önümüzdeki günlerde kaynak tarafını ilgili bakanımızla da konuştuktan sonra projeyi duyuracağız. Bunun yasal düzenleme ve mevzuat kısmı için çok ciddi desteğe ihtiyaç duyacağız. Yasama aşamasında milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Bunu da ortak akılla istişare ederek yapacağız. Tarımsal üretimi artırmak için birlikte çalışmaya, ortak akla önem veriyoruz."

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