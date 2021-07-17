Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay için açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'da meydana gelen yangınlarla ilgili son durum açıklaması geldi.



Mersin ve Hatay'da süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılan 81 hanenin, evlerine döndüklerini, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, ilk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar olduğunu ifade etti.

Bakan Pakdemirli, bin 500 dekar alanda etkili olan Mersin'deki yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, Hatay'daki yangınla ilgili olarak da güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.