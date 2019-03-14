Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, gümrüksüz patates ithalatı kararıyla ilgili "gerçeği yansıtmayan haberler ve paylaşımlar" nedeniyle yazılı değerlendirmeye gerek duyduğunu bildirdi.
Söz konusu haberlerde, hastalık nedeniyle muhafaza altına alınan patates ekim alanlarının hızlı artış gösterdiği, patates ekiminin yasaklandığı, bu nedenle gümrüksüz ithalata izin verildiği, alınan karardan sorumlu olduğu Bakanlığının haberinin olmadığı, sektörün ithal patatese ihtiyaç duymadığı, bu uygulamanın yerli üreticiyi olumsuz etkileyeceği, ithalatı danışmanı olduğu yabancı bir firmanın yapacağı iddialarının öne sürüldüğünü aktaran Pakdemirli, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen kararın, Gıda Komitesi'nde ele alındığını ve Bakanlığının olumlu görüşleriyle yayımlandığını ifade etti.
"PATATES EKİMİNİN YASAKLANDIĞI ALANLAR ARTMIYOR"
Pakdemirli, hastalık nedeniyle bazı patates ekim alanlarında kısmi kısıtlamaya gidildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Patates hastalığı yeni bir durum değildir. Bu hastalık asgari 20 yıl süresince toprakta canlığını korumaktadır. Bu nedenle bu alanlarda patates ekimine izin verilmemektedir ancak bu hastalıklı arazi, patates rekoltesini olumsuz etkileyecek boyutta değildir. Bu tip hastalıkların dün olduğu gibi bugün de yarın da olması muhtemeldir. Bakanlık olarak görevimiz gerekli tedbirleri almaktır. Aldığımız tedbirler nedeniyle suçlanmak doğru değildir. İddia edildiği gibi patates ekiminin yasaklandığı alanlar artmamaktadır. Son 4 yıla bakıldığında muhafaza altına alınan alan miktarı aynıdır. Ayrıca bu alanlarda, patates harici üretime de izin verilmektedir."
Bakan Pakdemirli, her türlü tarımsal ürünün arz ve talep dengesini hassasiyetle takip ettiklerini, arz talep durumuna göre bazı ürünlerin ithalat ve ihracatının yapıldığını belirtti.
Pakdemirli, ithalat kararıyla üreticilerin olumsuz etkileneceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, "Bu karar, ocak ve aralık aylarında yaşanan aşırı yağış sebebiyle nisan ayı ortalarında olması gereken erken hasat döneminin ileriye sarkması ihtimali öngörülerek alınmıştır. Bu uygulamayla stokçu ve spekülatörlerin oluşturabilecekleri yüksek fiyatlardan tüketiciyi korumak hedeflenmiştir. Üreticilerimizin mağdur edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Zira bu kararın uygulanma tarihi yeni dönem hasatı başlamadan, 20 Nisan'da sonlandırılmış olacaktır." ifadesini kullandı.
"FİRMAYLA TİCARİ BAĞIM KESSİNLİKLE YOK"
Patates ithalatını, bir dönem danışman olarak çalıştığı yabancı bir firmanın yapacağı yönündeki ifadelerin de "tamamen yalan, uydurma ve iftira" olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Söz konusu firma, dondurulmuş patates sektöründe faaliyet göstermekte olup, bahse konu ithalat izni verilen ürün ise sofralık patatestir. Ayrıca bu firmayla herhangi bir ticari bağım kesinlikle bulunmamaktadır. Etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde bakanlık görevi tevdi edildikten sonra tüm görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım. Sonuç olarak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi şahsım üzerinden Bakanlığımızı ve hükümetimizi zor durumda bırakmak maksadıyla ortaya atıldığı apaçık olan bu alçakça yalan ve iftira dolu haberleri yapan ve yayanlarla yargı önünde hesaplaşacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."
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