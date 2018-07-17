İHA'da yer alan habere göre; İzmir iş dünyasının önde gelen kurumlarından İZTO, EBSO, İTB ve EİB’nin gündeme getirdiği ve kentte büyük heyecan oluşturan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi en üst düzeyde karşılık buldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kabinedeki görevinin beşinci gününde ilk resmi ziyaretini memleketi İzmir’e gerçekleştirdi. Dün Balçova Kaya Termal Otel’de tarımsal projelerin masaya yatırıldığı toplantıda İzmir’e iki ayrı Tarım OSB kurmak istediklerini Bakan Pakdemirli’ye anlatan İZTO Başkanı Özgener, projeyle ilgili önemli detayları Oda’yı ziyaret eden Pakdemirli’ye anlatıp destek sözü aldı.
HEDEF İKİ AYRI TARIM OSB
Söz konusu görüşmelerde projenin içeriğini Bakan Pakdemirli’ye aktaran Özgener, "Menderes’te Seracılık İhtisas OSB ile Ödemiş, Torbalı ve Tire üçgeninde Besi Hayvancılığı OSB kurmayı planlıyoruz. Bize bu konuda destek olun” dedi.
Türkiye’nin ikinci tarım kenti İzmir’in büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Özgener, modern tarım tekniklerini kullandığını ve en başarılı üretici birliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu doğrultuda İZTO olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak harekete geçtiklerini ve örnek bir güç birliği sergileyip oluşturulan komisyonların çalışmalara başladığını kaydeden Özgener, Türkiye’ye örnek olacak bir sonuç alacaklarına inandıklarını vurguladı.
İZTO bünyesinde tarım, gıda ve hayvancılık ile ilgili 6 bin 500’ü aşkın üyelerinin bulunduğuna dikkat çeken Özgener, “İzmir, süt, enginar kiraz, dış mekan süs bitkisi, kasımpatı alanında Türkiye’nin tarımsal üretim lideri. Tütün, kuru meyve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı ihracatında İzmir ilk sırada. Şimdiden İzmir’e ve ülkemize vereceğiniz hizmetler için size çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
"TALİMAT VERİYORUM, ÇALIŞILSIN"
İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in taleplerini hem toplantıda kürsüden, hem de İZTO ziyaretinde yüz yüze yanıtlayan Bakan Pakdemirli de sorunları ve talepleri birer birer ele alıp çözmeye başlayacaklarını dile getirdi. Bürokratlarına Tarım OSB üzerinde çalışma talimatı da veren Pakdemirli, “Tarım ihtisas organize sanayi bölgeleri konusu üzerinde tekrar tekrar durmamız lazım. Bizim farklı gelir imkanları bulmamız lazım. En önemli bilgiler sizlerden gelecek ve biz de bunları hayata geçirmenizde destek olacağız" diye konuştu.
BAKANA 11 MADDELİK DOSYA
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektörün sorunlarının yer aldığı dosyayı Bakan Pakdemirli'ye sundu. Dosyada öne çıkan sorunlar ise şunlar oldu:
1-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması,
2- Havzalarımızın geleceğinin koruma altına alınması,
3- Süs Bitkileri sektöründeki KDV oranının indirilerek kayıt dışı satışların önlenmesi,
4- İzmir Yaş Meyve ve Sebze Halinin sorunlarının çözülmesi,
5- Su ürünleri sektöründe ruhsat düzenlemesi yapılması,
6- Denizlerde çalışan işçilerin sigorta yaptırılmasının sağlanması,
7- Süt ve Süt Ürünlerinde Yeni Pazarlar oluşturulması,
8- Kırmızı Et üretiminin arttırılması,
9- Ekmek ve Unlu Mamuller Sektöründe Tebliğ şartlarına uygun ekmek satışının yapılmasının sağlanması,
10- Zeytinyağında tağşişin önlenmesi, zeytinyağının uluslararası pazarda bilinirliğinin arttırılması,
11- AR-GE çalışmalarında özel sektör-üniversite ve kamu işbirliğinin arttırılması ve tarımsal teknoloji üretimine ağırlık verilmesi
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