Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde Hayrullah ve Zekiye Olgar'ı ziyaretinde Bakan Pakdemirli, aile üyeleriyle sohbet etti.Kendisine ikram edilen ayranı içen Bakan Pakdemirli, ailenin çocukları Hayrun Nisa, İshak ve Ebrar Olgar'a da oyuncak hediye etti.Ziyaret sonrası yangın koordinasyon merkezine dönen Pakdemirli, bölgede görevli polis memurları ile sağlık çalışanları ve orman bölge müdürlüğü görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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