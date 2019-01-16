IPARD kapsamında iş birliği protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Kadınlarımız ve gençlerimiz kırsal kalkınmanın bel kemiğidir"



TOBB ÇALIŞANLARINA IPARD EĞİTİMİ VERİLECEK



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapacakları "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sayesinde, oda ve borsa çalışanlarını Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) proje yazımı konusunda yetiştireceklerini belirterek, "TOBB olarak IPARD Programı'nın üyelerimiz tarafından en yaygın şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de "IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü"nü imzaladı. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımdaki potansiyeline dikkati çekerek, sektördeki üretim hacminin 50 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Tarımın Türkiye'nin net döviz kazandıran sektörü olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "2018'de yaklaşık 10 milyar dolar ithalata karşı, bu sektörden 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ama daha gidecek çok yolumuz var. Dünya tarım ürünleri ithalatı 1,7 trilyon dolar. Burada bizim payımız ancak yüzde 1 düzeyinde. Dolayısıyla tarım sektörümüzü de aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız." diye konuştu.

Tarımda yeni politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu noktada IPARD desteklerinin öneminin ortaya çıktığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Bu desteklerden daha fazla faydalanmak tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için büyük önem arz ediyor. IPARD kapsamındaki desteğin yüzde 75'ini AB fonlarından sağlıyoruz. 2011 yılından bu yana IPARD destekleriyle 42 ilimizde 14 bin 500 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, 3,8 milyar lira hibe verilmiş, 10 milyar lira yatırım yapılmış ve 60 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. AB Komisyonu ile Bakanlığımızın yapmış olduğu olumlu görüşmeler neticesinde, önümüzdeki dönemde de benzer rakamlara ulaşılacağına inanıyorum. Sayın Bakanımızdan yakın zamanda bu konuda müjdeli haberler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 2001'de göreve geldiğinde proje yazabilen bir oda ve borsanın bulunmadığını anımsatarak, günümüzde oda ve borsaların proje fabrikası haline geldiğini, bu çalışmalarla artık üyelerinin de projelerini yazabilir noktaya ulaşacağını bildirdi.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYUYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sayesinde, oda ve borsa çalışanlarını IPARD proje yazımı konusunda yetiştireceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz TOBB olarak, IPARD desteklerinden faydalanan 42 ildeki 77 ticaret borsamız ve ticaret borsası bulunmayan illerdeki 8 ticaret odamızla birlikte yani toplam 85 oda ve borsamızla üyelerimizin bu desteklerden daha çok faydalanması için taşın altına elimizi koyuyoruz. TOBB olarak IPARD Programı'nın üyelerimiz tarafından en yaygın şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (YET-MER) ile bu konuyu mesleki yeterlilik kapsamına alacaklarını vurgulayarak, bu sayede tarım ve hayvancılıkta düşük olan verimliliğin artırılmasının sağlanabileceğini bildirdi.