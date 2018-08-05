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Bakan Pakdemirli kurbanlık hayvan varlığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir." dedi

05.08.2018 - 12:06 | Güncelleme: AA

Pakdemirli,  yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yürüttükleri hazırlıkları anlattı. Kurbanlık hayvanların hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan parkı ve panayırlarının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen geçici kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp satılabildiğine işaret eden Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, "Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanıyor. Bu süreçte bakanlığımızca hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her tür tedbiri almış bulunmaktayız." diye konuştu.

Veteriner hekimler aracılığıyla illerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bu çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, bu doğrultuda menşelerinde salgın veya bulaşıcı hastalık bulunan, kayıt altına alınmamış, kulağı küpesiz, büyükbaş hayvanlar için pasaportu, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmediğini dile getirdi.

"DİŞİ HAYVANLARIN KESİMİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Pakdemirli, önleyici çalışmalardaki temel amaçlarının, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvanlardan elde edilen etlerin tüketimini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla gebe veya damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de halen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin küçükbaş bulunduğunu belirten Pakdemirli, geçen yılki Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kesildiğini aktardı.

Pakdemirli, bu yıl ise ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurban ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Et ve Süt Kurumu (ESK) ayrıca kurban dönemi için tedbiren bu yıl da vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının kurbanlık ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan tedariki çalışmalarını yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

KURBANLIK BİLGİLERİNE MOBİL UYGULAMADAN ULAŞILABİLECEK

Vatandaşların da bu hassasiyetle davranmaları ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanları tercih etmemelerini isteyen Pakdemirli, kurbanlık hayvan alacakların "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr" internet adresinden ya da "HaySag" adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabileceklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, bakanlıkça hazırlanan "Kurban Rehberi" ile vatandaşların bilgilenmelerini sağladıklarını belirterek, rehberde kurbanlık konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların detaylı bir şekilde yer aldığını kaydetti.

 

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