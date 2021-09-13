Bakan Pakdemirli

AA

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Polatlı'nın Duatepe bölgesindeki alanda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı"nda yaptığı konuşmada, zaferin önemine değindi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Haymana'nın son kale olduğu, Polatlı'nın zafer mührünü vurduğu, Türk devletinin gücünü tüm dünyaya kabul ettirdiği kutlu bir zafer olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu tarihi günün 100. yılı kutlamalarında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Milli Mücadele'mizin bu önemli dönüm noktasında, bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin diye kahramanca mücadele veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun." diye konuştu.

Bakanlık olarak, tarihi olayların izlerini taşıyan alanları milli park ilan ettiklerini ve buralarda ihya çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği bu topraklar, muazzam bir tarihi dokuya ev sahipliği yapan alanlarımızın başında gelmektedir. Polatlı ve Haymana ilçelerinde başlattığımız çalışmalar neticesinde, 2015 yılında Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'mızı ilan ettik. 13 bin 850 hektarlık sahada kurulan milli parkımız, 14 bölümden oluşuyor ve 75 kilometrelik bir cepheyi kapsıyor. 2014 yılından itibaren, muharebenin geçtiği 283 bin metrekarelik alanı jeoradarlarla tarayarak, 153 şehitlik ve 4 bin kayıp şehide ulaştık. Günümüze intikal etmiş izleri, mevzileri, siperleri, şehitlikleri ve muharebede kullanılan binaları gün yüzüne çıkardık. Tarihi milli parkımıza, ilanından bugüne kadar 101 milyon liralık yatırım yaptık."

- Milli savunma sistemlerinin maketleri 2071 Vizyon Salonu'nda görülebilecek

Kartaltepe'de inşa edilen ve açılışı yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin niteliklerini aktaran Pakdemirli, 10 bin 700 metrekare kullanım alanına sahip ve 5 kattan oluşan merkezde Orta Asya Türk hükümdarlarının ve Osmanlı padişahlarının heykelleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin anlatıldığı projeksiyon alanı, Milli Mücadele dönemine ait tablolar ile 2071 Vizyon Salonu'nun yer aldığını bildirdi.

Pakdemirli, 2071 Vizyon Salonu'nda, SİHA, Milli Savaş Uçağı, Atak Helikopteri, Milli Uçak Gemisi, denizaltı, milli uydular ve yerli otomobil TOGG'a ait görseller ve maketlerin bulunduğunu, törenle ayrıca Milli Mücadele karamanlarından 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın Haymana'daki şehitliğinin açılışının da yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Vatanın kahramanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Pakdemirli, "Atalarımızdan aldığımız ilhamla, ecdadımızdan aldığımız mirasa sahip çıkmayı azimle sürdüreceğiz. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben) Sizin liderliğinizde, milletimize en güzel hizmetleri sunmaya, devletimizi ebed müddet yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.