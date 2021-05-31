Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamBakan Pakdemirli, tarım sektörünün kesintisiz 10 çeyrektir büyüdüğünü bildirdi
ABONE OL

Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.5 büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 7,5 büyüdüğünü ve sektördeki büyümenin kesintisiz 10 çeyrektir devam ettiğini ifade etti

Bakan Pakdemirli, tarım sektörünün kesintisiz 10 çeyrektir büyüdüğünü bildirdi
AA

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin konum itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, "Ama buna rağmen tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldan beri Avrupa'da ve dünyada ilk sıralardayız. Bu bağlamda 2005-2019 döneminde tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, tarım sektöründeki büyümenin periyodik olarak devam ettiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste 10 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifi. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak."

Geçen yıl tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığına dikkati çeken Pakdemirli, "Tarım sektörü 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15'inde büyüdü. 2003-2020 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,99 olarak gerçekleşti. 2018 yılında tarım yüzde 2,1, 2019 yılında yüzde 3,7, 2020 yılında ise yüzde 4,8 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında 205 ülkeye, 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç edildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu dönemde 20,7 milyar dolar ihracat, 15,2 milyar dolar ithalat yapıldı. Dış ticaret fazlası ise 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz net ihracatçı ve dış ticaret fazlası veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ise yakalanan başarıda önemli bir etkendir. TÜİK verilerine göre bitkisel ürünler ihracatı kapsamında ilk 4 ayda 7 milyar 624 milyon dolar, hayvansal ürünler ihracatı çerçevesinde ise 421 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleşti."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Orka Holding Investcorp'taki hisselerini geri aldı
İŞ-YAŞAMOrka Holding yüzde 100 Türk oldu
İşbir Sentetik en büyük 500 sanayici arasına girdi
İŞ-YAŞAMİşbir Sentetik IS0 500'e adım attı
TÜSİAD'dan nitelikli insan kaynağı projesi
İŞ-YAŞAM4 yılda 100 bin kişiyi eğitim verecek
Bakan Muş: Azerbaycan ile ikili ticaret hacmi 4.6 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAMKarabağ'ın yeniden imarında etkin rol talebi
Karaca: Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Böyle bir büyüme dünya rekorudur'
İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi
İŞ-YAŞAMİş dünyasından 'büyüme' değerlendirmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
İŞ-YAŞAM'Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek'
Bakan Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Sendikaların zam teklifi belli oldu
İŞ-YAŞAMKamu işçilerinin zam pazarlığı başladı
Bakan Muş: Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Büyümenin lokomotifi ihracat'