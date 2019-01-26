Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 kaçakçılıkla mücadele sonuçlarını açıkladı.
2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılığın ortaya çıkarıldığını belirten Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılığın, kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açarken diğer taraftan haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve ekonomide dengesizliğe neden olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlığımızca bir taraftan yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alınırken, diğer taraftan suç örgütleri ve terörizmin finansmanını engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, ülkemizin ekonomik kayıpları önlenirken aynı zamanda dürüst ticaret erbabının rekabet gücü de korunmaktadır” ifadesini kullandı.
Pekcan, teknik ve idari kapasite, altyapıya ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadele sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
Son 3 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 kat arttı
Pekcan, "2016 yılında 3 ton 426 kilogram olan uyuşturucu madde yakalaması, 2017 yılında yüzde 670 artarak 26 ton 381 kilograma yükselmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla ise bu rakam 46 ton 341 kilograma ulaşmıştır. Böylece son 3 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 kat artış göstermiştir” bilgilerini paylaştı.
Sınır kapılarının yanı sıra ülke genelinde diğer kolluk birimleri ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, 2014 yılında yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesine gerilediğini ifade eden Pekcan, "Gelinen noktada ülkemizdeki kaçak sigara oranı, yüzde 15 olan AB ortalamasının yüzde 10 olan dünya ortalamasının çok altına inmiştir. Kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağlamıştır. 2016 yılında 113 milyon lira olan kaçak sigara yakalama değeri, 2017 yılında 123 milyon liraya yükselmiştir. 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 141 milyon lira değerine yükselmiş ve 15,7 milyon paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” değerlendirmesini yaptı.
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda da akaryakıt kaçakçılığına da büyük darbe vurulduğunu aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılında 3 milyar 588 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlük ortaya çıkartılmış ve 775 milyon 106 bin lira kesinleşen vergi ve ceza uygulanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta el konulmuştur” dedi.
Ticari eşya kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 2018 yılında ülkemize kaçak yollardan getirilmeye çalışılan toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalaması gerçekleştirildiğini belirten Bakan Pekcan, böylece vergi kayıplarının önüne geçilerek, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünün korunduğuna dikkat çekti.
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