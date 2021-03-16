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Bakan Pekcan: Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz. Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." ifadesini kullandı

Bakan Pekcan: Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek
AA

Bakan Pekcan, 'Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı." şeklinde konuştu.

"Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum." diyen Pekcan, "Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek." ifadesini kullandı.

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