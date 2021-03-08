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Bakan Pekcan: Kadınlarımızın ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, kadınlarımızın ister kooperatifler eliyle ister kendi girişimleriyle ister e-ticaret yoluyla veya daha kurumsal şekillerde ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz. Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile 'Afrika pazarında varız', 'Afrika ile ticarete varız' diyoruz. Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi. Afrika stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştır. Hep birlikte, çalışmalarımızı sürdürerek, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu

Bakan Pekcan: Kadınlarımızın ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailesine katılmalarını arzu ettiklerini belirterek, "Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile 'Afrika pazarında varız', 'Afrika ile ticarete varız' diyoruz. Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda video konferans yoluyla gerçekleştirilen "Türkiye’nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" açılış programında konuştu.

Kadınların ekonomik hayata etkin ve eşitlikçi bir şekilde katılımı konusunun, bir gün değil her gün üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus olduğunu vurgulayan Pekcan, "Kadın ihracatçılarımızın, kadın girişimcilerin, emekçilerin, çalışanların, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Pekcan, 8 Mart gününün bu anlamda değerlendirme yapmak, kadının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayattaki statüsünü ve rolünü gözden geçirmek için bir vesile olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, bugün sizlerle birlikte hem Afrika gibi stratejik bir pazara yönelik böylesine önemli bir faaliyette bulunuyor olmaktan hem de kadınlarımızın dış ticaret ve ekonominin diğer alanlarındaki rollerine ilişkin bir ufuk turu yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar kadınların rolü ve statüsü ile ilgili yadsınamayacak kazanımlar sağlandığının altını çizen Pekcan, şöyle devam etti:

"Daha fazla kadınımızın ekonomik hayata entegrasyonu için çalışmaya devam etmemiz gerektiği de sabittir. Ülkemizde son 15 yılda, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış, işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir. Özellikle son 15 yıldaki gelişim sevindirici olmakla birlikte, büyük hedefleri olan, dünyanın en gelişmiş ve en üst gelir grubu ülkeleri arasına girmek için kararlılıkla mücadele sergileyen Türkiye için, kadınlarımızın ekonomik faaliyetler içinde daha aktif olmalarını temin etmemiz gerekmektedir."

Pekcan, uluslararası ticaretin ve kadın iş gücünün birbirini destekleyen faktörler olduğunu ifade ederek, "Kadın emeği, bilgisi ve yaratıcılığının uluslararası ticaretin gelişimine önemli katkısı varken, uluslararası ticaretin gelişimi de daha fazla kadının ekonomik hayatta yer almasına vesile olmaktadır. Biz de bu bilinçle, Ticaret Bakanlığı olarak, kadınlarımızın ister kooperatifler eliyle olsun ister kendi girişimleriyle ister e-ticaret yoluyla olsun veya daha kurumsal şekillerde ticarete atılmalarını ve ihracat gerçekleştirerek ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz ve bu doğrultuda da pek çok çalışma ve proje yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle kadınların eğitimi, donanımlarının artırılması ve birbirleri arasında network oluşumuna yönelik "Export Akademi", "Girişimci Network Platformu" gibi yenilikçi ve uluslararası ölçekte takdir kazanan projeler ortaya koyduklarını ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin kadına doğrudan ulaştıklarını belirten Pekcan, kadın kooperatiflerine sağladıkları hibe destekleri ve Eximbank finansmanı gibi imkanlarla kadın girişimcilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Pekcan, Birleşmiş Milletler'in bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Kadın Liderliği: Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak" olarak belirlediğine dikkati çekerek, "Bu ana temanın bize verdiği en önemli mesajlardan birisi, kadınlar için daha müreffeh ve daha eşitlikçi bir dünya, yine kadınların liderliğinde kadınların öncülüğünde oluşturulacaktır." diye konuştu.

Bugün kadın ihracatçılara yönelik sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Pekcan, "Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile 'Afrika pazarında varız', 'Afrika ile ticarete varız' diyoruz. Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Pekcan, sanal ticaret heyeti ve sanal fuar faaliyetlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği hareket kısıtlamalarına bir reaksiyon olarak yaygınlaştırdıklarını ve Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde de destek kapsamına aldıklarını hatırlattı.

Geçen yıl mayıs ayından bu yana, çok sayıda sanal heyet ve sanal fuar organizasyonunun tamamlandığına dikkati çeken Pekcan, "Bugüne kadar, mal ve hizmet sektörlerimizden, hem genel hem de sektörel mahiyette, toplamda 64 farklı sanal ticaret heyeti gerçekleştirilmiş olup, bu heyetlerde firmalarımız, 3 bine yakın yabancı firma ile yaklaşık 10 bin iş görüşmesini online ortamda gerçekleştirdiler. Yine bugüne kadar, farklı mal ve hizmet sektörlerimizle ilgili 19 sanal fuar, 154 binin üzerinde katılımcı ile tamamlanmıştır." dedi.

"AFRİKA KITASI İLE TİCARET HACMİMİZ 5 KAT ARTTI"

Pekcan, farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyünü derinleştirme çabaları çerçevesinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"2003 yılında 'Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejimizin’ Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilmesinden bugüne önemli mesafeler katedildi. Bu büyük kıtayı oluşturan 50’den fazla ülkenin her biri ile ayrı ayrı stratejiler doğrultusunda daha fazla çalışma yapma, daha fazla etkileşimde bulunmanın gereği de aşikardır. Afrika ülkelerinin ekseriyeti ekonomik büyümeye olan gereksinimleri ve ağırlıklı gençlerden oluşan yüksek nüfusları ile ticaret ve yatırım ilişkileri anlamında önemli fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Afrika stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında yalnız 2,1 milyar dolar iken bu rakam 2020 itibarıyla 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdürerek, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Karşılıklı kazanç temelinde çok daha yüksek ticaret rakamlarına erişebileceğimize inanıyorum."

Ticaretin yanında, halihazırda Afrika'da 71,1 milyar dolara ulaşan müteahhitlik proje hacmini ve 6 milyar doları aşan yatırımları çok daha ileri seviyelere getirmek üzere de çalışmaya devam etmek gerektiğini dile getiren Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, çok sayıda Afrika ülkesi ile ticaret diplomasisi kanallarını etkin şekilde kullanarak, ilişkilerimizi geliştirme, ticaretle ilgili yasal ve teknik altyapıları güçlendirme ve ticaretin önündeki engelleri kaldırma noktasında çalışma ve girişimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Pekcan, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nı ve bunun Türkiye'ye olası etkilerini takip etmeye ve bu çerçevede stratejiler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, Afrika’daki önemli noktalarda Türkiye ihracatçılarına hizmet edecek lojistik merkezlerin kurulmasını ümit ettiklerini, kurulacak bu merkezlere gerekli mali ve teknik destekleri sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Pekcan, hem milli gelir hem de nüfus büyüklüğü itibarıyla Afrika’nın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Nijerya, Güney Afrika, Kenya ve Tanzanya'ya yönelik gerçekleştirdikleri bu sanal heyeti de hedeflerinin doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

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