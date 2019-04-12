Bakan Pekcan'ın açıklamalarındaki satır başları şöyle;

- Ülkelerin küresel ekonomide belirleyici olması tanıtımdan geçiyor



- Ülkenin gücü kadar algısı da önemli



- Bu kapsamda EXPO'lara önem veriyoruz ve bu yönde çalışıyoruz



- 'Geleceği yeşil ile kucakla' temasıyla Türkiye'nin dünyada iz bırakmasını hedefliyoruz



- Çin EXPO'su Türkiye'nin katıldığı 20'inci EXPO olacak



- Çin' 2016'da Antalya'daki pavyonunu Türkiye'ye devretti, biz de Pekin'deki pavyonumuzu Çin'e devredeceğiz, hediye edeceğiz



- EXPO Pekin'de Türk ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya tanıtacağız



- Bütün yöresel ürünlerimizin tanıtımı için bir fırsat olacak



- Sadece ürün ve mal tanıtımı değil Türkiye'nin tanıtılmasını hedefliyoruz



- Turizme de olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz



- EXPO Pekin'e 16 milyon katılımcı bekleniyor



- 1 Temmuz Türkiye'nin EXPO Pekin'deki günü olacak



- O güne özel gerçekleştirilecek etkinlikler ile Türkiye'nin değerlerini ve kültürünü dünyaya tanıtacağız



