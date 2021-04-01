Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, martta tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında, mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tüm dünyada görülen yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olurken, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakmayı sağladığını dile getiren Pekcan, tüm dünyada pandemiyle mücadelede kesin sonuca en kısa sürede ulaşılmasını umduklarını söyledi.

Pekcan, daha önce 2020'nin Aralık ayında 17 milyar 847 milyon dolarla en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığına işaret ederek, "Şimdi bu rekorumuzu da geçerek aylık ihracat tutarları bakımından çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz. Mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik, 19 milyar doları yakaladık çok şükür. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir. " diye konuştu.

Bakan Pekcan, salgının etkisiyle geçen yıl azalan ihracattaki baz etkisini göz önünde bulundurarak, en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının mart ayıyla bir karşılaştırma yapıldığında ihracatta yüzde 16,2 gibi oldukça yüksek bir artış sağlandığının ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"İthalatımız ise mart ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur. Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020'nin mart ayına göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 1,9 milyar dolardır. Bu da enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre yüzde 39,2'lik bir düşüşe karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur. Enerji hariç karşılama oranı ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşmiştir.

- "İki çeyrek üst üste 50 milyar doları aşmış bulunmaktayız"

Bakan Pekcan, 2021 yılı ilk çeyrek dış ticaret rakamlarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"İlk çeyrekte ihracatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi ilk çeyrekte de 50 milyar doların üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik. İki çeyrek üst üste 50 milyar doları aşmış bulunmaktayız. 2021 yılı ilk çeyrekteki ithalatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 3 milyar 925 milyon dolar olup, bu da geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3'lük bir düşüşe karşılık gelmektedir. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9'a yükselmiştir. Enerji hariç karşılama oranı ise 2,6 puan artışla yüzde 92,5 olmuştur."

- "İhracatçılarımız, Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor"

Salgının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahip olduklarını ifade eden Pekcan, ihracatçıların her zamanki gibi dirençli, dinamik ve dirayetli bir şekilde Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Pekcan, salgının başından beri özel sektörle koordinasyon içinde attıkları adımlarla, aldıkları tedbirlerle, bu olağanüstü süreci etkin bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, "Bakanlığımızın, İhracatçılar Meclisimizin, sanayicilerimizin, kamu ve özel sektörümüzün

ortak çabaları ve iş birliğiyle ihracatımızda ciddi bir hasara, gerilemeye izin vermeden, hızlı bir toparlanma ve artış yaşadığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettikleri başarının gelecek dönemdeki başarıların da müjdecisi ve teminatı olduğunu belirterek, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında, mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda yaşanan kazanın dünyanın tedarik sitemine etkisine dikkati çeken Pekcan, bu tür kriz durumlarıyla baş etmek ve hızlı reaksiyon gösterebilmenin hazırlık ve beceri gerektirdiğini ifade etti.

Pekcan, Kovid-19 salgınının başında uluslararası taşımacılıkta yaşanabilecek aksaklıkları görerek, hızlı biçimde temassız ticaret tedbirlerini devreye aldıklarını söyledi.

Kapıkule, Habur ve Kapıköy’de alınan tedbirlerle sevkiyatların akışının mümkün olan en üst seviyede devamını temin ettiklerini aktaran Pekcan, “Kovid-19 pandemisi, lojistik alanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizin lojistik imkanlarını geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

- "Orta Koridor'un etkinleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Pekcan, Kovid-19 salgını esnasında daha etkin şekilde kullanılan Bakü-Tiflis-Kars hattı başta olmak üzere, Hazar geçişi ve Asya’ya kara ve demir yolu taşımacılığı ile ilgili muhatap ülkelerle ortak çalışmaları ve temasları artırdıklarını anlattı.

Toplantıdan sonra iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Azerbaycan’a hareket edeceklerini dile getiren Pekcan, "Oradaki resmi temaslarımız kapsamında bu konuları ve 'Orta Koridor' olarak tabir edilen rotayla ilgili stratejilerimizi kapsamlı biçimde ele alacağız. Önümüzdeki süreçte Orta Koridor'un etkinleştirilmesi için tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle ve güzergah üzerindeki muhatap ülkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğimizin altını çizmek isterim." diye konuştu.

- "Kolay İhracat Platformumuz dünyada ileri teknolojiden en fazla beslenen platformlardan"

Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlarla ilgili faaliyetlerinden de bahsederek, salgın döneminde devreye alınan bu ve benzeri çalışmaların rekor düzeydeki aylık ihracat rakamına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Geçen günlerde Kolay İhracat Platformunun ikinci fazını da devreye almanın memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Pekcan, platformu ihracatçıya profesyonel bir danışmanlık hizmeti vermek, ihracatçı tabanını genişletmek, ihracatçı sayısını artırmak ve KOBİ'leri ihracatçı yapmak adına çok değerli bir enstrüman olarak gördüklerini anlattı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformumuz, rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerinde ileri teknolojiden en fazla beslenen, en kapsamlı dijital ihracat destek platformlarından birisidir. Hatta muhtemelen en iyisidir. Çünkü biz platformu hayata geçirirken dünyadaki farklı modelleri de inceledik." diye konuştu

Akıllı İhracat Robotu’nun bugüne kadar ihracatçıların 30 bine yakın sorgusuna yönelik pazar önerisi sunduğunu aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"Yeni fazda makine öğrenmesi kullanarak ürün çeşitlendirmesi önerileri de sunabilen alternatif ürün robotunu devreye aldık. Yabancı ülkelerde yerleşik 18 milyon alıcıya ilişkin bilgileri ve iletişim kanallarını platformumuza eklemiş bulunmaktayız. 190'ın üzerinde ülke, 5 binin üzerinde farklı ürünle ilgili muhtemel alıcı önerilerini sağlayabiliyoruz. Yabancı ülkelerde açılan ihalelerle ilgili bilgileri aktarıyoruz. Halihazırda 70 binin üzerine yurt dışı ihale bilgisine de platform üzerinden firmalarımız erişilebilmekte. Bunların yanında, 'adım adım ihracat rehberi' gibi kaynakları ve daha pek çok bilgiyi de platformda bulmak mümkün."

Pekcan, 2020 Ağustos’tan bu yana platformun 100 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Salgın sürecinde Bakanlığın, dijital enstrümanları devreye alarak ihracatçıya destek olduğunu anımsatan Pekcan, "Gerek bu destek enstrümanlarının katkısı gerekse ihracatçımızın azim ve başarısıyla bugün elde ettiğimiz rekor düzeydeki ihracat seviyesine ulaşmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD'ye ihracat ilk 3 ayda yüzde 32 gibi oldukça önemli bir artış gerçekleştirdi"

Pekcan, salgının getirdiği zorlu süreçte dış ekonomik ilişkileri ihmal etmeden yabancı ülkelerden muhataplarla görüşmelere devam ettiklerini belirterek, "Birleşik Krallık ile Serbest Tercihli Anlaşmamızı sorunsuz bir şekilde ve zamanında imzaladık. 2021 yılında şu ana kadar sadece kendim 22 uluslararası üst düzey görüşme gerçekleştirme imkanım oldu." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde 18 Mart'ta Ticaret Temsilcisi olarak göreve gelen Katherine Tai ile ilk görüşmelerini dün gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Oldukça olumlu bir görüşme oldu. Bundan sonraki süreçte de Sayın Tai ile bir araya gelerek, görüşerek, Türkiye ve ABD ticari ilişkilerinde gündemde olan pek çok konuda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye de birlikte karar verdik." diye konuştu.

Pekcan, ABD'ye ihracatın ilk 3 ayda yüzde 32 gibi oldukça önemli bir artış gerçekleştirdiğini dile getirerek, "ABD önem verdiğimiz stratejik bir pazar. Bu anlamda, ABD'li muhataplarımızla da yakın bir iş birliği halinde çalışarak, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri noktalara taşıyacağımızı değerlendiriyorum." dedi.

- "Gümrük Birliğinin güncellenmesi her iki tarafa da ekonomik fayda sağlayacak"

Salgının başından beri Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yoğun temaslar gerçekleştirdiklerine işaret eden Pekcan, son 3 ayda 3 farklı AB Komiseri ile bizzat görüştüğünü ifade etti.

Pekcan, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusu başta olmak üzere, AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gündem konularını kapsamlı ve detaylı bir biçimde ele aldıklarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, ülkemizle pozitif bir gündem oluşturulması üzerinde durulmuştur. Bu gelişmeyi önemli ve doğru bir adım olarak görüyoruz. Türkiye ve AB ekonomileri birbirlerini tamamlayan ekonomilerdir. Zaman, ortaklık ilişkimizi her iki taraf için de mümkün olan en yüksek faydaya dönüştürme zamanıdır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki tarafa da ekonomik fayda sağlayacak güzel bir açılım olacaktır. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, Türkiye olarak biz hazırız."

Pekcan, zirvenin ardından AB makamlarının en kısa sürede nihai adımı atarak, Gümrük Birliği'ni güncelleme ve yeni açılımlar sağlanma noktasında süreci başlatacağını umut ettiğini söyledi.

Süreç başladığında Avrupalı muhataplarla her zaman olduğu gibi yapıcı bir yaklaşımla istişare ve müzakereleri gerçekleştirmeyi, Türkiye-AB ilişkilerinde çok önemli yeni ve somut bir kazanımı sağlamayı arzu ettiklerini vurgulayan Pekcan, "Yolumuza yenilenmiş bir Gümrük Birliği ile devam etmek, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini yeni bir boyuta taşımak istiyoruz." diye konuştu.

- "İhracatta elde ettiğimiz başarı gelecek başarıların da müjdecisi"

Pekcan, "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı gelecek dönemdeki başarıların da müjdecisi, göstergesi ve teminatıdır." diyerek, savunma sanayisinde, otomotivde, makinede, kimyada ve daha birçok sektörde yerli üretim ve yerli teknolojiyi ihracata dönüştürme hedefiyle çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde öngörüldüğü üzere, yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz." diyen Pekcan, bu bağlamda tüm bakanlıklar ile tam bir uyum ve eş güdüm halinde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

Pekcan, geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan Reform Paketi Uygulama Takvimi'nin hükümet için oldukça net ve somut bir yol haritasını teşkil ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Eylem ve çalışmalarımızı zamanlıca ve etkinlikle tamamlayarak, ülkemiz için en hayırlı, en güzel sonuçları alacağımızı biliyoruz. Bu çerçevede, ülke olarak pandemi gibi küresel güçlüklere rağmen yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedeflerimiz doğrultusunda durmadan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bunu 83 milyon el ele, birliktelik ve dayanışma içinde, millet olarak, bir bütün olarak başaracağız.”

- "İlk çeyrek itibarıyla yakaladığımız bu ivmeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'de ve tüm dünyada salgının tamamıyla kontrol altına alındığı günlere kısa sürede erişmeyi temenni ettiklerini dile getiren Pekcan, ihracatta yakalanan olumlu tablo ve tarihi rekor nedeniyle Türk ürünlerinin dünyaya ulaşmasını temin eden tüm çalışanlara ve ihracat ailesine teşekkür etti.

Pekcan, "Bugün, sene sonundaki 184 milyar dolarlık hedefimizi aşmaya bir adım daha yaklaştık. İlk çeyrek itibarıyla yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek sene sonunda oldukça güzel, ülkemizin gerçek ihracat potansiyelini yansıtan, güçlü bir ihracat rakamını hep birlikte göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.