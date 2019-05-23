Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin dijitalleşmesinin öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "OECD’nin dijital ekonomi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında "Dijital Çağda Ticaretin Faydalarından Yararlanmak ve Çeşitlendirmek" konulu oturuma katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada teknolojik gelişmelerin tarih boyunca iş yapma ve ticaret yapma biçimini değiştirdiğini belirterek, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin dijitalleşmesinin öneminin bilincinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, ekonomi ve toplumunun dijital dönüşümünü için stratejiler geliştirdiğini anlatan Pekcan, ayrıca e-ticaret ve dijital ekonomideki uluslararası gelişmeleri tüm platformlarda aktif olarak takip ettiğini söyledi.

Pekcan, halen devam etmekte olan serbest ticaret anlaşmaları ve hizmetlerde ticaret anlaşması müzakerelerinde e-ticaret bölümlerini görüştüklerini ifade ederek, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünün e-ticaret girişimi ortak bildirgesinde aktif bir üye olduklarını kaydetti.

Bakan Pekcan, "Türkiye'nin bu müzakerelerde birincil hedefi ticareti kolaylaştıracak kurallar ve disiplinler geliştirmek ve çevrimiçi güven ve tüketici koruması oluşturmaktır. Bu hedeflerin mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, az gelişmiş bölgeler ve kadın girişimcilerin küresel ekonomiye entegrasyonu açısından anahtar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pekcan, ayrıca uluslararası kuralların ve disiplinlerin yeterince esnek olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

"DİJİTAL EKONOMİ ÇALIŞMALARINI YAKINDAN İZLİYORUZ"



Ancak bu şekilde ülkelerin uluslararası ticareti aksatmadan gelişim hedefleri ve duyarlılıkları doğrultusunda gerekli önlemleri alabileceğini belirten Pekcan, Türkiye'nin verilerin değerli bir varlık haline geldiğinin de farkında olduğunu aktardı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"OECD’nin çalışmaları gelecekteki politika oluşturma yolunu açmakta ve bu nedenle uluslararası müzakerelerin temelini oluşturmaktadır. OECD’nin dijital ekonomi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Bu çalışmadan yola çıkarak, OECD'nin küresel bir kapsayıcı dijital ekonomiyi teşvik etmek için dijital bölünmenin nasıl üstesinden gelineceği, kalkınma için veri yönetiminin ve politika önerilerinin nasıl üstesinden gelineceğine daha fazla odaklanabileceğini düşünüyoruz."

OECD Toplantısı kapsamında "Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler Ortak Beyanının Kabul Edilmesi" oturumuna da katılan Pekcan, dünya çapında iyi düzenlenecek uygulamaların güçlü bir destekçisi olan Türkiye'nin Hizmetler Yerel Düzenleme Ortak Girişimini memnuniyetle desteklediğini belirtti.

Bakan Pekcan, "Ortak hedefimiz, hizmet ticaretinde şeffaflığı ve iyi düzenleyici uygulamaları sağlamaktır." ifadesini kullandı.

BAKAN PEKCAN GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fransa'nın başkenti Paris'te Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile görüştü.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Paris'te bulunan Pekcan, burada Güney Koreli mevkidaşı ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, OECD Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli artırılmasına ilişkin konular ele alındı.

Bu kapsamda Türkiye'nin Güney Kore ile ticaret açığının azaltılması ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin harekete geçirilmesi için atılabilecek ortak adımlar görüşüldü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha etkin kullanılması gerektiğine işaret edilirken, Türkiye'den özellikle tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine yönelik talepler dile getirildi.

Diğer taraftan iki ülkenin ticaret alım heyetleri ve Koreli alıcıların Türk ihracatçıları ile bir araya getirilmesi konusunda öncülük edilmesinin önemli olduğunu vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN HEDEF PAZAR GÜNEY KORE'YE İHRACATI ARTMALI"

Bakan Pekcan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin 2018 yılında 7,2 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 10’unun Güney Kore kaynaklı olduğu dikkate alındığında hedef pazarlardan Güney Kore’ye ihracatın artırılmasının öncelikli bir konu olduğunu kaydetti.

Güney Koreli şirketleri Türkiye’de yatırıma davet eden Pekcan, bu kapsamda petrokimya, çelik, televizyon panelleri, elektrikli piller, bina kaplama malzemeleri, tıbbi cihazlar, cep telefonları ve güneş panelleri gibi sektörlerin hedef alanlar olabileceğine dikkati çekti.

Pekcan ayrıca blockchain, yapay zeka gibi teknolojilerin ticaret platformlarına aktarılması yönündeki çalışmalarda Güney Kore ile iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

İKİ ÜLKENİN İKİ KADIN TİCARET BAKANLARI



Öte yandan Koreli Bakan Myunghee kendisinin de Pekcan gibi Korenin ilk kadın Ticaret Bakanı olduğunu dile getirdi. Türkiye ile ticaretin geliştirilmesine önem verdiklerini söyleyen Myunguhee, bu kapsamda karşılıklı iş birliğini artırarak devam ettirme konusunda mutabık olduklarını ifade etti.



