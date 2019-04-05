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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." dedi

AA