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Haberlerİş-YaşamBakan Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başla
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Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık

Bakan Pekcan, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi

Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başla
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.

İşte Pekcan'ın o açıklaması;

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz.

Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."

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