Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.
İşte Pekcan'ın o açıklaması;
"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz.
Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 12, 2021
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