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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı 23 Ekim 2018'den itibaren Ağrı'dan Antalya'ya, Rize'den İzmir'e, Tokat'tan Tunceli'ye 30'a yakın ili ziyaret etti.
Bu illerde yalnızca eğitimcilerin katıldığı sohbetler şeklinde, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" adlı toplantılar düzenleyen Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını, projeyi hayata geçirecek öğretmenlerle bizzat paylaştı.
Selçuk, toplantılarda hiçbir eğitim sisteminin kalitesinin, öğretmeninin kalitesini aşamayacağını belirterek, "Tüm Türkiye'yi kapı kapı dolaşıyorum. Bu, bir derdim olduğunu gösteriyor. O dert de bu ülkenin çocuklarına, doğmamış evlatlarına hizmet edebilmek" diye konuştu.
Geçen günlerde İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir kez daha öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk, bugüne kadar biriktirdiği deneyimlerin, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya konulmasında büyük payı olduğunu vurguladı.
Selçuk, eğitimde hedeflenen noktaya, acil çözümlerle değil, zaman içinde uygulanacak projelerle ulaşılacağına işaret ederek, şöyle konuştu: "Eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değildir, eğitim Türkiye'nin en büyük çözümüdür. Politikaların dönüşümüyle ilgili kararlar aldık ve bu kararları 3 senelik bir projeksiyon içerisinde yerine getiriyoruz. Türkiye'de çok yüksek bir beklenti oluştuğunu biliyorum. Kiminle konuşsam aynı beklentiden söz ediyor. Bu beklenti benim şahsımla ilgili değil, geleceğimizle, hayallerimizle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir beklenti."
"ÇOCUĞUN BÜTÜNSEL OLGUNLAŞMASINI SAĞLAYACAK SİSTEME GEÇİLECEK"
Türkiye'nin eğitim alanında çok önemli bir birikimi olduğunu, eğitimde mutfakta dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, bunun da öğretmenler eliyle yapılabileceğine değindi.
Selçuk, çocuğun hukukunun değerini vurgulayarak, sınav odaklı değil, çocuğun duygu, düşünce ve hareket olarak bütünsel olgunlaşmasını sağlayacak bir sisteme aşama aşama geçileceğini anlattı.
Tanıtımı yapılan "tasarım ve beceri atölyeleri", "okul profili değerlendirme çalışması" ile yeni projeler bir araya toplandığında bütünün parçalarının birleşeceğine değinen Selçuk, tasarım beceri atölyelerindeki altyapının UNESCO'nun ISCED başlıklı bir meslek ve sektör sınıflandırmasının izdüşümü olduğunu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin bu atölyelerde, kendilerini tanıma fırsatı bulacağını bildirdi.
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