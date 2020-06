Bakan Selçuk:

AA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gaziler, Gazi Yakınları ile Devlet Korumasından Yararlanan Gençlerin Kamuya Yerleştirme Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, sosyal mesafe tedbirleri dolayısıyla az sayıda kişiyle töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, atama sonuçlarının Bakanlığın web sitesi üzerinden öğrenilebileceğini söyledi.Şehitlik ve gaziliğin, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref, onur ve itibar olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Hamdolsun bizler istiklalinden ödün vermeyen bir milletiz. Öyle olmaya devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele de gazi milletimizin, 15 Temmuz ihanetine karşı sergilediği destansı direniş de bu mücadelemizin en güzel örneği. Bu anlamda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizden Allah gani gani razı olsun." diye konuştu.AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarının istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardıklarını anımsatan Selçuk, "Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da artık istihdam hakkından yararlanabiliyor. 2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2019 yılında 2 bin 191 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleştirilecek 274 kardeşimizle birlikte 2020 yılı atamalarının sayısı 1000'e yaklaşacak." ifadelerini kullandı.Şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına hizmet vermeyi "şerefli bir vazife" olarak addettiklerini belirten Selçuk, "Bunu hiçbir zaman bir siyasi propaganda aracı yapmadık, yapmıyoruz ve bundan da bir siyasi menfaat elde etmedik, etmeye de çalışmadık. Dolayısıyla 'şunu verdik, şunu yaptık' diye bir şekilde de hiçbir zaman vurgulamıyoruz. Fakat herkes bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ve biz bu hizmetleri verdiğimiz sürece her daim biz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin, gazi yakınlarımızın yanında olacağız." dedi.Selçuk, Kovid-19 salgının dünya genelini olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğine, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısıyla dünyaya örnek olduğuna vurgu yaptı.Bakanlık olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluk taşıdıklarına vurgu yapan Selçuk, bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı'nı başlattıklarını anlattı.Selçuk, Kovid-19 dolayısıyla yapılan yardım ve desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:"Mart ayından bugüne Kovid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin tutarı 24 milyar liraya yaklaşmış durumda. Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında, 6 milyonu aşkın haneye, hane başına 1000'er lira teslim ettik ve 6 milyar liraya ulaştık. Çalışma hayatına yönelik, çalışanlarımızı korumak adına Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liralık kaynak aktarımını sağladık. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükselttik. Pandemi döneminde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma vakıflarımızın periyodik paylarını da yükselterek her ay yaklaşık yarım milyar liranın vakıflarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Yine tüm il ve ilçelerde kamu görevlileri ve gönüllerin birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grupları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ettik."- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıBakan Selçuk, salgın sonrasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasının başlatıldığını anımsatarak, "Milletimizin teveccühüyle kampanyamıza vatandaşlarımız 2 milyar lirayı aşkın bağış yapmışlardı. Bu kaynakları da vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.Selçuk, bugün devlet korumasında yetişen gençlerin de atamalarını da gerçekleştireceklerini belirterek, "En değerli varlığımız gençlerimiz. Gençlerimiz aynı zamanda ülkemizin istikbali, dolayısıyla onları her türlü riskten korumak ve onları en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak da bizim görevimiz. Şu zamanda en büyük risklerden birisi de dijital ortamda karşılaştıkları riskler. Biz de son altı ayda 587 dijital olarak tespit ettiğimiz zararlı içeriğe bakanlık kanalıyla müdahale edip, onları korumak için gayret ettik. İnşallah burada dijital içeriklere karşı yeni bir mekanizma da oluşturacağız. Yakında bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.Risk altındaki çocuklar için mobil ekipler oluşturduklarını belirten Selçuk, çocuk işçiliğiyle mücadeleden, eğitim hayatına katılıma kadar birçok hizmetin devam ettiğini söyledi.Selçuk, 144 bini aşkın çocuğu öz ailelerinin yanında desteklediklerini belirterek, koruyucu aile ve evlat edindirme modellerini anlattı.Bugün itibarıyla 14 bin çocuğun da çocukevi, çocukevleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarda bulunduğunu dile getiren Selçuk, çocuklara her alanda sahip çıkmaya devam ettiklerini bildirdi.- Gençlere mezun oldukları alana göre atama imkanıDevlet koruması altında yetişen gençlerin, devlet himayesinin bir göstergesi olarak atamalarını yapacaklarını anlatan Selçuk, bu gençlere mezun oldukları alanlara göre atama imkanı verdiklerini bildirdi.2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam 1714 genci kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdikleri bilgisini veren Selçuk, "Bu yıl Ocak ayında ise 1147 gencimizin atamasını yaptık. Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Selçuk, böylece bugüne kadar devlet korumasında altında yetişmiş yaklaşık 53 bini aşkın gence kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş olacaklarını söyledi.Bugün özel sektörde de devlet korumasındaki gençlerin bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Bugün 4 bin 500 gencimiz özel sektörde şu anda. Gerek kamu gerek özel sektörde biz gençlerimizin istihdamını çok önemsiyoruz. Her konumda her durumda biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."diye konuştu.Bakan Selçuk daha sonra 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ve 926 devlet korumasındaki gencin atamasına ilişkin kura çekimini başlattı.- Törende duygu dolu anlar yaşandıTörende atama yerlerini öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.1998 yılında devlet koruması altına alınan Selma Akyol, Tarım ve Orman Bakanlığına atanması dolayısıyla sevincini Bakan Selçuk ile paylaştı.Akyol, mutluluğunu gözyaşları içinde dile getirerek, teşekkürlerini iletti.5 yıldır devlet koruması altında bulunan 18 yaşındaki Çiçek Daşkın da Devlet Su İşlerine atandığını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir şey bu." dedi.Oğlunu 8 ay önce Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'de şehit veren Yeter Keskin ise atamasının Gazi Üniversitesi'ne yapıldığını dile getirerek, "Oğlumun sayesinde buraya geldim. Bakanımıza Cumhurbaşkanımıza böyle bir imkan tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Kura töreninin sonunda Selçuk, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.