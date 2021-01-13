2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira oldu?

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2021 yılında Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarına asgari ücrete yapılan zam olan yüzde 21,56 oranında bir artış yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre; artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz” dedi.

Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk; “2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.