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HaberlerSosyal Güvenlik

Bakan Selçuk: Başvurular 10 Ekim'de başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek." dedi

kamuda istihdam hakkı

Bakan Selçuk, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 10 Ekim 2019 tarihinde başlayacağını, 21 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 978, önlisans düzeyinde 140, lisans düzeyinde 133 ve ilköğretim düzeyinde 932 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 2 bin 183 kadro pozisyona yerleştirme yapılacağını belirtti.

“EVLATLARIMIZI KAMUDA İSTİHDAM EDEREK AİLEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Selçuk, "Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

 

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