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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her yıl mart ayında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı.
Selçuk, daha sonra bu çerçevede katıldığı yuvarlak masa oturumunda yaptığı konuşmada, küreselleşme, yaşlanan nüfus ve kadınların iş gücü piyasasına artan katılımı gibi yaşanan gelişmeler neticesinde ev hizmetleri ve evde bakıma olan talebin arttığını ve bu taleplerin çoğunlukla kadınlar tarafından karşılandığını söyledi.
AA'nın haberine göre; Türkiye'nin, ev hizmetlerinde çalışan ve bakım hizmeti sağlayanları desteklemeye yönelik önemli yasal düzenlemeler yaptığını anlatan Selçuk, yaşlı veya engelli aile bireylerinin bakımını üstlenen vatandaşları ekonomik olarak desteklemek amacıyla bir sosyal yardım mekanizmasını hayata geçirdiğini; bu kapsamda, hanede yaşayan yüzde 50 ve üzeri ağır engelli bireyin bakımını sağlayan kişilere aylık ödeme yapıldığını belirtti.
Evde çocuk bakımı hizmetleri ile kayıtlı kadın istihdamının da desteklendiğini anlatan Selçuk, evlerinde ürünler üreterek internet üzerinden satış yapan kadınlara, vergi muafiyeti sağlandığını söyledi.
Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik ve sosyal alanda köklü değişimlerin, çalışma hayatı açısından yeni oluşumları ve yaklaşımları beraberinde getirdiğini ifade eden Selçuk, bu süreçte iş ve aile yaşam alanları etkileşiminin boyutlarının da değiştiğini kaydetti.
Zehra Zümrüt Selçuk, ''Ülke olarak bu bilinçle, iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak için gerekli yasal düzenlemelerin yanı sıra bunları hayata geçirmek amacıyla pek çok plan, program ve proje uyguluyoruz. Yaptığımız bir yasal düzenleme ile çalışmakta olan kadınlarımıza, 16 hafta ücretli doğum iznine ilave olarak, doğumdan sonra birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. Çocuk mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar memur ve işçi ebeveynlere her bir çocuk için kısmi süreli çalışma hakkı getirdik.'' ifadelerini kullandı.
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