Bakan Selçuk, Çanakkale Savaşları sırasında mezun veremeyen okulların yer aldığı video paylaştı

AA

Selçuk, Twitter hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale Savaşları sırasında mezun veremeyen okulların yer aldığı video paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de 'bağımsızlık' dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.

- "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım"

Bakan Selçuk ayrıca, dün Çanakkale şehitlerini ziyaret ederek mezarlarına karanfil bırakan öğrencilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Fotoğrafların, "Karanfilleri, şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla kendisine ulaştırıldığını aktaran Selçuk, "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.