Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’na katıldı. İŞKUR tarafından düzenlenen fuara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da katıldı.
“KADIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI YÜZDE 23,2'DEN YÜZDE 34,1'E ÇIKARMAYI BAŞARDIK"
2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayısının 1,9 milyona; aktif sigortalı sayısının da 12 milyondan 22,3 milyona yükseldiğini ifade eden Selçuk, “Hükümetlerimizin büyüme-istihdam bağlamındaki önceliği; ‘nitelikli’ iş imkânları oluşturarak, istihdam dostu bir büyüme sağlamaktır. OECD verilerine göre, 2007-2018 yıllarındaki işgücü artışı Avrupa Birliğinin tamamında 10 milyon iken, ülkemizde 9,5 milyon artış gerçekleşti. Kadın işgücünde aynı dönemde AB’de 7,6 milyon artış varken, Ülkemizde 4,5 milyon artış sağladık. Kadın işgücüne katılım oranını yüzde 23,2’den yüzde 34,1’e çıkarmayı başardık. 2007 ile 2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD’ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık” dedi.
“ÖZEL SEKTÖRDE İŞE YERLEŞTİRME SAYIMIZI 2018'DE 50 KAT ARTIŞLA 1 MİLYO 240 BİN 308'E ÇIKARDIK"
Türkiye genelinde 2002’de 24 bin olan özel sektörde işe yerleştirme sayısının 2018’de 50 kat artışla 1 milyon 240 bin 308’e çıkarıldığını da belirten Selçuk, “Bu sayının yüzde 23’ü tek başına İstanbul’da gerçekleşti. Bu oran ilimizin istihdam potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır. Kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları gibi dezavantajlı konumdaki kişilere, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek gayesiyle İş Kulüpleri Projesini hayata geçirdik. Aktif İşgücü Piyasası Programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları uyguluyoruz. 2009 yılından bugüne 3 milyonu aşkın kişi aktif işgücü programlarımıza katıldı. Bu katılımcıların 1 milyon 261 bini işbaşı eğitim programlarımızdan faydalandı” şeklinde konuştu.
İstihdama olan destekler ve gelecek hedefleri hakkında da konuşan Selçuk, “İşverenlerimizin bu ayın sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Eğer şartlar sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. “İlave İstihdam Teşvikimiz”i,bir önceki yıl çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının primlerini ve vergisi karşılayarak 2020 yılına kadar sürdüreceğiz. Her bir sigortalı için aylık bin 113,14 TL olan desteğimiz, bilişim ve imalat sektöründe aylık 2 bin 712,14 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca 12 ay olan uygulama süremizi de 18-25 yaş arası gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın işe alınması durumunda 18 aya çıkardık” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.