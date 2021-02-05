Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin velileri için hazırlanan rehber kitapçık tanıtım törenine katıldı

AA

Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı.

Özel gereksinimli öğrenciler için okul ve aile arasındaki iş birliğinin nasıl olması gerektiği konularında çok özel bir projenin hayata geçirildiğini belirten Selçuk, "Okulun ve evin uyum içinde olmasının, çocuğun hayatını nasıl zenginleştirdiğini ve nasıl güzelleştirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için ailenin, öğrenme, tedavi süreçlerine etkisi de bu anlamda çok önemli." dedi.

Selçuk, ailenin bilinçli olması ve belli konularda bilgi sahibi olmasının, çocuğun hayatını kolaylaştırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle özel bir çocuğun annesi, babası, akrabası olmak gerçekten çok özel bir sorumluluk. Bu anlamda da çocuğumuzun özel gereksinimlere sahip olmasının, onların hayatını nasıl değiştirdiğinin de farkındayız. Görevimiz, sizleri anlamak, sizlere yardımcı olmak, destek olmak. Bu çerçevede de çocuklarımızın öğrenmelerini hızlandırmak. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm çocuklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırmak, onlara ihtiyacı olan bütün içeriği de sunmak. Onların toplumda huzurlu bir yer edinebilmelerini çok önemsiyoruz."

- "Velilerin sürece katkısı çok önemli"

Bakan Selçuk, rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitsel değerlendirmeleri ve tanımlamaları sonucunda uygun eğitim ortamlarına yönlendirildiğini anımsattı.

Bu merkezdeki eğitimlerin daha nitelikli yürümesi için velilerin sürece katkısının çok önemli olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje de çok önemli, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile yaptığımız projeler kapsamında çeşitli gruplarda dil ve konuşma güçlüğü gibi, özel öğrenme güçlüğü gibi, otizm spektrum bozukluğu gibi, hiperaktivite bozukluğu gibi, görme ve işitme yetersizliği gibi alanlarda rehber kitaplar hazırlayıp konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak, daha nesnel bilgiler sunmak çabasındayız. Burada ilgili alan uzmanlarının katkısı çok önemli. Dünyadaki son gelişmeler nedir? Çocuklarımızın ve velilerimizin sahadaki ihtiyaçları nelerdir? Bu konularda kaynaklar ne şekildedir? Bu konulara cevap verebilmek için akademisyenlerimizin ve uzman öğretmenlerimizin desteği çok çok önemlidir."

- "Eğitimler standart hale geliyor"

Bakan Selçuk, salgın döneminde uzaktan eğitimle de olsa çok çok güzel bir iş birliğinin oluştuğunu vurguladı.

Rehber kitapçıkların, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, velilerin, öğretmenlerin konuyla ilgili daha fazla bilgilenmelerine katkı sağlayacağını belirten Selçuk, "Hazırlanan içeriklerden yola çıkarak aile seminer ve eğitim programları da hazırlanıyor. Bu hazırlanan programlar sayesinde de eğitimler standart hale geliyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun alacağı eğitimlerin standart hale gelmesi ve ortak bir dilin gelişmesi sağlanmış olacak ve böylece de niteliği de artırmış olacağız."

Selçuk, Türkiye'deki yabancı uyruklular ve misafirler için de kitapçıkların İngilizce ve Arapça hazırlandığını anlatarak, "Basımları yapılan kitap setleri 252 rehberlik ve araştırma merkezine de gönderildi. Ayrıca içeriklerin dijital nüshaları da EBA'da yayımlandı. 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasında da paylaşıldı." bilgisini verdi.

Velilerle iş birliğinin güçleneceğini vurgulayan Selçuk, bu kitapçıkların yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Ailelerle video konferansla görüşme

Selçuk, tanıtım toplantısı çerçevesinde Isparta, İstanbul, Kütahya, Samsun, Şanlıurfa ile Van'da yaşayan ve özel eğitim gören çocukların aileleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Aileler rehber kitapçıkları çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Aileler ayrıca öğretmenler için de rehber kitapçık hazırlanması, Kütahya'ya özel eğitim görenler için okul yapılması ve işitme engelliler için öğretmen talebinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu rehber kitapçıklar, görme, bedensel, zihinsel yetersizliği, otizm spektrum, dil ve konuşma, işitme bozukluğu olan bireylere ilişkin hazırlandı.