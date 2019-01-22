MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Çocuk Vakfı iş birliğinde "Özel Yetenekliler Eğitimi" Çalıştayı gerçekleştirildi. Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel yetenekli öğrenciler konusunun çok uzun yıllardan beri herkesin emek verdiği bir mesele olduğunu belirterek, “Strateji ve taktik konusunda gerçekten çok emek var, çok birikim var, çok çalışma var. Çocuk Vakfı’nın oluşturduğu zemin bizim için çok önemli, çünkü orası sadece Çocuk Vakfı’nın birikimi değil Türkiye’nin birikimi. Bu nedenle başta Mustafa Ruhi Şirin Hocam olmak üzere orada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



İHA'nın haberine göre Bakan Selçuk’un ardından kürsüye gelen Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ise 2023 Eğitim Vizyonunun özel yetenekliler açısından önemine işaret ederek, bu alanda Türkiye’de ilk defa 3 ana başlık çerçevesinde 14 hedef ortaya konulduğuna dikkat çekti.



Şirin, Bakan Selçuk’un bu başlıkların daha da genişletilmesi düşüncesinden hareketle söz konusu çalıştayın gerçekleştirildiğini belirtti ve sözlerine söyle devam etti:



"DOĞACAK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE KOZALAR ÖRÜLEBİLİR"



“Peki doğacak çocuklar için ülke ne yapacak, ne yaptı, doğacak çocuklar için ne hazırladık? İşte bu nedenle bizim ortak bir dile ihtiyacımız var, bununla ilgili de ortak bir yol haritasına. Türkiye bu birikime sahip, dünya tecrübesinden de yararlanabiliriz ve hiçbir eksiğimiz yok bu nedenle. Eğer bu yol haritası bizi bu alanla yüzleştirirse, o zaman en azından sadece doğmuş çocuklarımız için değil, doğacak çocuklarımız için de yeni kozalar örülebilir. Sayın Bakanımıza biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz, arkadaşlarımızla bu destekle hep yanlarında olacağız”



Sözlerinin sonunda Hodding Carter’ın bir sözünü paylaşan Şirin, “Çocuklarımıza vermeyi umabileceğimiz iki kalıcı miras vardır, biri kökleridir, öbürü de kanatları. Ama çocuklarımız hep tek kanatla uçuruldu. Evet, çocuk ruhunu ve çocuk hakkını kanatlandıran günlerin yakın olmasını diliyorum” ifadelerini kulland