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Bakan Selçuk: Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart’ta hesaplara yatırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu

Bakan Selçuk: Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart’ta hesaplara yatırıyoruz
HABERTURK.COM

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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