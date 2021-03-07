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Bakan Selçuk'tan kadın istihdamına destek açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamına katılım ve kadınlarla ilgili projelere verilen destekleri açıkladı. Selçuk, "İş'te Anne Projesi'nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30'unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıyoruz" dedi

Bakan Selçuk'tan kadın istihdamına destek açıklaması
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mimar, avukat ve bankacıların yarıya yakınını, hakimlerin yüzde 46'sını, büyükelçilerin yüzde 25'ini, öğretmenlerin ise yüzde 60'ını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran." dedi.

Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların sanattan spora, eğitimden sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda varlık gösterebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bakanlık olarak Türkiye'de kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla öncelikle hukuki altyapıyı güçlendirdiklerine işaret eden Selçuk, 2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile de kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda hak, fırsat ve imkanlardan tam olarak yararlanmalarının amaçlandığını vurguladı.

Bakan Selçuk, "Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerimizin yüzde 25'i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60'ından fazlası kadın. Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu Avrupa Birliği ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran. 'Mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum' hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KAMUDA KADIN İSTİHDAMI ORANINDA YÜKSELİŞ

Bakan Selçuk, 2002'de yüzde 4,4 olan parlamentodaki kadın milletvekili oranının 2018'de yüzde 17,45'e ulaştığını, 2019 yerel seçimlerinde 1086 kadın muhtar seçildiğini anımsatarak, "Kamu görevlilerimizde, kadın oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Toplam kamu çalışanlarımızın yüzde 40,33'ü kadındır. Gelinen bu nokta, tabii ki kadınlarımızın kabiliyeti, çalışkanlığı ve özgüvenlerinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk, kadınların iş-aile hayatı dengesini sağlayabilmeleri için evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

"Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" ile küçük çocuklarının bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların çocuk bakımı konusunda desteklenerek iş hayatında kalmalarının amaçlandığını aktaran Selçuk, "31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla projeden faydalanan 14 bin 564 anneye toplam 8 milyon avronun üzerinde hibe ödemesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla başlatılan İş'te Anne Projesi ile 0-15 yaş aralığında çocuğu bulunan kadınları en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirdiklerini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"2018 itibarıyla başlayan İş'te Anne Projesi'nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi (NANNY) ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik. Tüm bu teşvik ve uygulamalarla iş ve aile uyumunu destekleyerek kadınların istihdam edilebilirliklerini artırıyoruz."

Selçuk, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" ile de kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak ülkenin geleceğine yatırım yapmaya, ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak sosyal yardımlarda kadınlara öncelik verdiklerinin altını çizen Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30'unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıyoruz." diye konuştu.

176 KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınları toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirmek için kadın kooperatiflerine özel önem verdiklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İl müdürlüklerimiz koordinasyonunda Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturduk ve yıllık iş planları hazırladık. Ayrıca kadın kooperatiflerine yönelik birçok konuda eğitim çalışmaları yürütüyor ve destekler sunuyoruz. Bu kapsamda 731 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları, etkinlikleri ile 34 bin 409 kişiye ulaştık. 274 kadın kooperatifi ziyareti gerçekleştirdik ve 176 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek verdik.

Artık kadınlarımız 480 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesi ile hizmet üretmeye devam ediyor. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla yeni projemizin teknik hazırlıklarını yapıyoruz. Proje ile hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğiz hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artıracağız."

Bakan Selçuk, "11. Kalkınma Planımızda yer verdiğimiz üzere 2018'de yüzde 17,8 olan kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranını yüzde 20'ye, yüzde 7,8 olan işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranını yüzde 10'a yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konularında seminerler düzenlediklerine işaret eden Selçuk, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerle 468 bine yakın kadına ulaştık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aldığımız tedbirler, uyguladığımız teşviklerle 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2020 Kasım ayı itibarıyla yüzde 30,6'ya yükseldi. 2023 yılında inşallah kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

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