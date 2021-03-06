Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'den öğrenci velilerine çağrıda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğine dikkat çeken Bakan Selçuk, velilerden çocuklarını düşünerek dikkatli davranmalarını istedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 6, 2021

Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.