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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile özdeşleşen makam sahiplerinin koltuklarını miniklere devretmesi geleneği bu yıl gerçekleştirilemedi.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yapılan paylaşım gülümsetti.

"EVDEN ÇIKABİLSEYDİK BUGÜN ZİYA ÖĞRETMENİMİZİN KOLTUĞUNA OTURACAKTIK"

Bakan Selçuk'un Twitter hesabındaki paylaşımında şu cümlelere yer verildi: "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. 'Hepimize iyi bayramlaaaaaaar'"