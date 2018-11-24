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Öğretmenler Anıtkabir'e çıktı
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Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayesinden asla vazgeçmedik" diye yazdı

24.11.2018 - 10:02 | Güncelleme: İHA

Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.
Bakan Selçuk’un, kırmızı-beyaz karanfilden oluşan ve üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yazan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra öğretmenler Anıtkabir’in merdivenlerinde fotoğraf çektiren Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

"YENİ NESİLLERİ YETİŞTİRME İRADEMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM"

İHA'da yer alan habere göre Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı: “Şahsınıza “Başöğretmenlik” unvanının verildiği 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize emanet ettiğiniz yeni nesilleri yetiştirme irademizi size bir kez belirtmek istiyorum. Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayesinden asla vazgeçmedik.
Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımla; milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyan ve bu ülkeyi, insanımıza hizmeti en büyük erdem sayan din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş akli melekelerine en büyük görevimiz olacaktır.
Bu vesileyle ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar karşısında vazifelerini hakkıyla ifa eden öğretmenlerimiz, mesleklerini fedakarlıkla yerine getirmiş olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş başta şahsınız olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum."

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