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Bakan Selçuk, yabancı mevkidaşlarıyla Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) salgın ortaya çıktığında daha rahat adım atmalarını sağladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yabancı mevkidaşlarıyla Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, toplantıda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarıyla Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali" konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve bakanlık temsilcileri katıldı. Toplantıda bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasında tüm dünyanın benzersiz bir süreçten geçtiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Birlikte ve birbirimizden öğrenmek, bu dönemde yapılan ve yapılması planlanan işleri paylaşmak sadece ülkelerimize değil, insanlığa ve geleceğimize yapabileceğimiz kıymetli bir katkıdır." dedi.

Selçuk, Türkiye'de salgından sonra eğitim alanında yapılanları paylaştı.

- "2023 Eğitim Vizyonu'nda salgın öncesinde dijitalleşme hedefimizi ortaya koymuştuk"

Salgın sonrası dönemde eğitimde, TRT EBA Televizyonu kanalları, Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel aracın kullanıldığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012'den beri mevcut olan çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğini ve altyapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı."

Hiçbir öğrencinin geride kalmayacağı bir sistem kurma gayretiyle "eğitimde fırsat adaleti" ilkesi çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Selçuk, 10 gün içerisinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise olmak üzere 3 televizyon kanalının kurulduğuna dikkati çekti.

Yayınlarda özel eğitim öğrencileri, göçmen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri için de ayrı içerikler bulunduğunu hatırlatan Selçuk, dijital eğitim platformu EBA'ya ilişkin de veriler paylaştı.

- "Dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında"

Mevkidaşlarıyla, EBA'nın bugün dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında geldiği bilgisini veren Selçuk, internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için de Türkiye genelinde 13 bin 540 EBA destek noktası oluşturulduğunu anlattı. Selçuk "Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık." dedi.

Bakan Selçuk, 500 bin adet tablet bilgisayarın da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını belirtti.

Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını vurgulayan Selçuk, "Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi." diye konuştu.

Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse gelecekte daha büyük bir risk söz konusu olacağını ifade eden Selçuk, bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerilerinin de izlendiğini, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı. Ziya Selçuk konuşmasını, "Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." sözleriyle tamamladı.

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