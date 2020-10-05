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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de Bakanlık Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak.

BAKAN SELÇUK TAKVİMİ PAYLAŞACAK

Kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirmesi üzerine gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Bakan Selçuk, söz konusu sınıfların hangi tarihte hangi aralıklarla yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda takvimi paylaşacak.

MUHABİR VE KAMERAMANLAR KATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yapılacak olan basın toplantısına sadece muhabir ve haber ajansları kameraları alınacak.