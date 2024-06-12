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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek AAYB Başkanı ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek AAYB Başkanı ile görüştü

        Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:23
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        Bakan Şimşek AAYB Başkanı ile görüştü
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AAYB Başkanı Jin Liqun ile görüştü.

        Bakan Şimşek X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır.

        Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz"

        Bakan Şimşek, dün de Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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