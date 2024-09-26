Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 26.09.2024 - 08:50 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:50 facebook

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