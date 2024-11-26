Bakan Şimşek: Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri sonrası yaptığı değerlendirmede "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor" dedi.
Bakan Şimşek ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor."
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.