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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek Çin'i ziyaret edecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek Çin'i ziyaret edecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi Eşbaşkanı olarak yakında Çin'i ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:31 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:31
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        Bakan Şimşek Çin'i ziyaret edecek
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin, Çin'in kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla JW Marriott Otel'de düzenlediği resepsiyona katıldı.

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade eden Şimşek, Çin Hükümeti'ne ve halkına tebriklerini sundu. Türkiye ve Çin'in, köklü tarihleri, güçlü kültürel bağları ve kadim medeniyet geçmişleriyle binlerce yıllık etkileşime sahip olduğuna işaret eden Şimşek, bugünkü dostluk ve işbirliğinin de sağlam temeller üzerinde yükseldiğini vurguladı.

        "ÇİN, ASYA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ"

        Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin gerçekleştirdikleri verimli görüşmeler başta olmak üzere, ülkeler arasındaki üst düzey temasların, son dönemde ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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        "Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi Eşbaşkanı olarak yakında Çin'i ziyaret edeceğim. Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, her geçen yıl daha da ivmeleniyor. Çin, bizim için Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız. Geçen yıl 48 milyar doları aşan ikili ticaretimizin, daha dengeli şekilde gelişmesi için birlikte çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda, Çinli yatırımcıların son dönemde ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, işbirliğimizin farklı alanlarda daha da güçlenmesini ümit ediyoruz. Keza, bu yıl daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret ediyor olması, bizler için çok sevindirici."

        "TÜRKİYE VE ÇİN OLARAK, İPEK YOLU'NUN CANLANDIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞIYORUZ"

        Ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine de değinen Şimşek, Türkiye ve Çin olarak, İpek Yolu'nun canlandırılması amacıyla Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Projesi'ni uyumlaştırmak için çalıştıklarını anlattı. Bu durumun hem bölgesel ticaretin gelişmesine hem de küresel tedarik zincirlerinin daha etkin hale gelmesine katkı sağlayacağının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

        "İki ülke arasında yapay zeka, yeni teknolojiler, yeşil enerji, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da işbirliğini önemsiyoruz. Yeniden Asya Girişimimiz kapsamında da Çin'le ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıma iradesindeyiz. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha içtenlikle kutluyorum."

        Şimşek, konuşmasını Çince "Dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." diyerek tamamladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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