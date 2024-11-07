Bakan Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya'da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 07.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:24 facebook

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