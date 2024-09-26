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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem! - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem!

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış finansmanda iki başarılı işlem!" diyerek tahvil ihracı ve yükümlülük yönetimi işlemi konusunda yaşanan gelişmeleri duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:57
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        "Dış finansmanda iki başarılı işlem!"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Dış finansmanda iki başarılı işlem!

        ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.

        İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.

        Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi.

        Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."

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