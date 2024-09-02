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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:04
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        Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi
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        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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