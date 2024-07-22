Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından değlerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü. OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi" ifadelerini kullandı.

"Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz" diyen Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" diye ekledi.