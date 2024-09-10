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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: İlk 7 ayda istihdam 600 bin arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: İlk 7 ayda istihdam 600 bin arttı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:45
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        Bakan Şimşek: İlk 7 ayda istihdam 600 bin arttı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada işsizlik verilerine dair değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek "Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek ayrıca "İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" diye konuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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