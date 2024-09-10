Bakan Şimşek: İlk 7 ayda istihdam 600 bin arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada işsizlik verilerine dair değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek "Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ayrıca "İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" diye konuştu.