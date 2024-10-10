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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi: İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi: İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, "8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti, 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:58
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        "İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, "8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti, 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı." ifadesini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

        İş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, "İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. 8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkilerinin de devam ettiğine işaret etti. Sanayi üretiminin ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldığını anımsatan Şimşek, "Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eş güdüm içinde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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